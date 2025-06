/Djokovics őszinteségi rohama: „Nadallal jobban kijöttem, mint Federerrel"

A teniszt kedvelők százmilliói tették, sőt, teszik össze a kezüket, hogy hálát adjanak azért, mert hosszú éveken keresztül láthatták egymással rivalizálni a a sportág talán három legnagyobb alakját. Azonban azt mindenki láthatta, hogy Novak Djokovics mindig is egy kicsit kilógott Rafael Nadal és Roger Federer mellől. A szerb teniszező most élete során tán először őszinteségi rohamot kapott, és a Marca cikkében nemcsak hármójuk pályán látott rivalizálásáról, hanem az emberi kapcsolatukról is beszélt.

Djokovics és Nadal 60 meccset vívott egymás ellen

Fotó: AFP

Djokovics, Nadal és Federer együtt 66 GS-trófeát, többszáz tornát és olimpiai aranyakat nyert

Djokovics kijelentette, hogy amikor hárman voltak valahol, vagy éppen egymás ellen játszottak valamilyen tornán, mindig úgy érezte, hogy

ő olyan ebben a trióban, mint a három testvér közül az, amelyiket nem kívántak a szülei.

Elárulta, sokszor érdekelte, vajon miért van ez így, bizony fájt neki mindez, és egy darabig azt gondolta, ha megváltozik a magatartása, akkor a nézők ugyanúgy elfogadják, mint két riválist. De ez sem volt elég, őt sosem kedvelték meg annyira, mint Rafát vagy Rogert.

– Soha nem szerettek annyira , mint őket. Természetesen sok hibával rendelkező ember vagyok. Azonban mindig is igyekeztem szívvel és jó szándékkal élni, és végső soron önmagam lenni – állította Djokovics, aki 38 évesen az elődöntőig menetelt a Roland Garroson, ahol hatalmas csatában kikapott a világelső olasz Sinnertől.

A Nagy Hármas statisztikai adatai

Novak Djokovics

38 éves, aktív, 6. a világranglistán

100 tornagyőzelme van

24 Grand Slam-trófeát nyert (10 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon, 4 US Open)

olimpiai bajnok (2024 Párizs), olimpiai bronzérmes (2008 Peking)

hétszeres ATP-világbajnok

pályafutása során 1145 meccset nyert és 230-at veszített el egyesben

Rafael Nadal

39 éves, 2024-ben visszavonult

92 tornagyőzelme van

22 Grand Slam-trófeát nyert (2 Australian Open, 14 Roland Garros, 2 Wimbledon, 4 US Open)

olimpiai bajnok egyéniben (2008 Peking), párosban (2016 Rió)

négyszeres Davis Kupa-győztes

pályafutása során 1080 meccset nyert és 228-at veszített el egyesben

Roger Federer

43 éves, 2022 szeptemberében visszavonult

103 tornagyőzelem

20 Grand Slam-trófeát nyert (6 Australian Open, 1 Roland Garros, 8 Wimbledon, 5 US Open)

olimpiai bajnok párosban (2008 Peking), olimpiai ezüstérem egyesben (2012 London)

hatszoros ATP-világbajnok

pályafutása során 1251 meccset nyert és 275-öt veszített el egyesben

Egymás elleni mérlegük: Djokovics-Nadal 31-29, Nadal-Federer 24-16, Djokovics-Federer 27-23.