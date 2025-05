Egyszer minden véget ér: elbúcsúzott Marco Rossi fia

Újabb Rossi csatlakozhat a magyar fociválogatotthoz. Marco Rossi szövetségi kapitány egy olasz lapnak beszélt arról, amit már egy éve is pedzegetett: fia, Simone videóelemzőként fog segíteni a stábjában. Az olasz szakember most arról beszélt, ez hónapokon belül be is következik, az ifjabbik Rossi jó eséllyel már a vb-selejtezőkön is a válogatott rendelkezésére áll.

Simone Rossi már meccsekre is járt édesapjával Fotó: Török Attila

Simone Rossi az új kihívással egy szakaszt lezárt az életében. A profi vízilabdázó két évre igazolt Magyarországra, az OSC csapatához, ahol rögtön alapember lett az egyik honi élcsapatban. Idén februárban a hónap játékosának is választották. Most hétvégén elbúcsúzott társaitól, s közösségi oldalára feltöltötte búcsúajándékát, egy dedikált vízilabdát is. Az aláírások mellett egy olasz üzenet olvasható az ereklyén:

Sok szerencsét

- kívánták Rossinak csapattársai.

Magyar és olasz nyelven búcsúztak a társak Fotó: Instagram

A 32 éves Simone Rossi két esztendeje, 2023-ban igazolt Magyarországra, azok után, hogy Olaszországban az Ortigia együttesével bejutott a Bajnokok Ligájába.

Videón Rossi búcsúja az OSC-től: