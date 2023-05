Szenzációs: Marco Rossi fia ehhez a magyar csapathoz igazol

Marco Rossi az egész nemzet kapitánya. A nemzeti tizenegynek már rég volt olyan edzője, aki ennyire a magyar emberek szívéhez nőtt volna. Igazi fordulatot hozott a magyar fociba, és csodálatosabbnál csodálatosabb eredményeket érnek el a fiúk. Most pedig a mester fia is nagy bejelentést tett.

Marco Rossi az egész nemzet kapitánya Fotó: Nemzeti Sport

Nemcsak Marco Rossi hozott fordulatot a magyar foci életébe, Magyarország is fordulatot hozott a szövetségi kapitányunk szívébe. Rossi gyakran hangoztatja, hogy soha nem gondolta volna, hogy ilyen öröm tölti majd el, hogy Magyarországon a magyarokért dolgozhat: sokat jelent neki a himnusz éneklése, és mindig büszke hálával tekint a szurkolókra is. Magyarország szeretete azonban nemcsak Marco Rossiban mutatkozik meg, hanem fiában, a kiváló vízilabdázóban, Simone Rossiban is. Korábban eképpen nyilatkozott a Nemzeti Sportnak:

Elárulom, ha otthon focizunk a haverokkal, sokszor magyar mezben játszom. Egyrészt azért, mert szívből szurkolok a válogatottnak, másrészt azért, mert roppant büszkévé tesz, hogy édesapám Magyarország szövetségi kapitánya!

A fiatal Rossi most fontos elhatározásra jutott. A canottieriortigia.it információi szerint négy év után elhagyja a Circolo Canottieri Ortigia együttesét, és egy magyar csapatban, az ezüstérmes OSC-ben folytatja tovább.