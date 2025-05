„Szembe kell néznünk a valósággal” – Marco Rossi kitálalt, ezen múlhat a vb-álom

Az olasz bajnoki címért folytatott Napoli, Internazionale versenyfutás és a milánóiak Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-döntőjének esélyei mellett a magyar labdarúgó-válogatott legnagyobb céljáról is nyilatkozott Marco Rossi az Inter-News.it portálnak.

Marco Rossi lassan kiadja a jelszót: föl a vb-selejtezőkre! Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

Olasz-magyar szövetségi kapitányunk véleménye szerint a BL-döntő két kapusa, a svájci Yann Sommer (Inter) és az olasz Gianluigi Donnarumma (PSG) közül utóbbinak akár az Aranylabdára is lehet esélye. Ami pedig a mieink világbajnoki selejtezőit illeti, a magyar szövetséggel 2030-ig szerződést hosszabbított Rossit arról kérdezték, készen áll-e egy újabb hőstettre.

– Ha csak rajtam múlna – válaszolta nevetve. – Fizikailag nem annyira, hiszen 60 évesen már nehezebb nekem. De mentálisan készen állnék rá. Óriási mérföldkő és dicsőség lenne, de szembe kell néznünk a valósággal is. Portugália csoportjában vagyunk, és csak az első jut tovább, a másodikok rájátszást vívnak a Nemzetek Ligájából érkezőkkel. Szóval úgy is nehéz lesz bejutni a maradék négy helyre. Nehéz lesz tehát az út, de mindent bele fogunk adni, ahogy mindig is ezt tettük.

Sok múlik majd azon, hogy a játékosok milyen állapotban érkeznek majd a döntő jelentőségű meccsekre

– emelte ki Rossi.

Ahogy arról a Metropol idehaza elsőként beszámolt, Marco Rossi a minap egy másik olasz interjújában elárulta, hogy rövidesen csatlakozik a stábjához a fia, Simone Rossi is. A korábbi olasz válogatott kerettag vízilabdázó (és szenvedélyes Napoli-szurkoló) a hétvégén fejezte be pólós karrierjét az OSC-nél, de évek óta tudatosan készül arra, hogy ő is átnyergelhessen a futballra: edzőként és videoelemzőként is képezte magát.

Így juthat be a vb-re Marco Rossi csapata

Szoboszlai Dominikék idén ősszel játsszák a vb-selejtezőket; az európai F csoportban kezdésként szeptemberben Írországban, majd hazai pályán Portugália ellen meccselnek, aztán októberben itthon Örményország, idegenben Portugália következik, majd novemberben egy örményországi meccs után Budapesten, az írek ellen zárják a sorozatot. A csoport győztese egyenes ágon bejut a vb-re, míg a második pótselejtező minitornán vesz részt: a 12 csoportmásodikat és 4 csapatot a Nemzetek Ligájából (a legjobb NL-csoportgyőzteseket azok közül, akik az Eb-selejtezőkön nem végeztek az első kettőben) négyes ágakra sorsolják, amelyekben 2026 márciusában elődöntő-döntő rendszerben a győztesek kvalifikálnak a világbajnokságra.