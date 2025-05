Ezt látni kell! A világ egyik legjobb csapata vár Budapesten a magyar válogatottra

Múlt pénteken a hetedik felkészülési mérkőzését játszotta a magyar jégkorong válogatott, amely egy hónapja kezdte a nagy sorozatot, a Veletek Bárhova-Turnét. Káposztásmegyeren Szlovéniával találkozott Majoross Gergely együttese, és 4-2-re kikapott. Kedden az MVM Dome-ban (19 óra, tv: M4 Sport) a 28-szoros világbajnok Kanada ellen zárul a turné.

Majoross Gergely együttese Kanada ellen zárja a felkészülést

Majoross Gergely szövetségi kapitány a Ripostnak elárulta, a 28-szoros világbajnok elleni meccs néhány magyar játékosnak az utolsó lehetőséget jeleni, hogy véglegesítse helyét a vb-keretben.

- Kanada ellen többé kevésbe abban az összeállításban fogunk kezdeni, amit a vb-re tervezünk. Még az szólhat ebbe bele, ha nagyon egymásnak esünk az edzői stábbal, és sok lesz a kérdőjel. Akkor ezeket a kérdőjeleket ki kell egyenesíteni. Minimálisan lesz egy teszt szaga is a keddi mérkőzésnek, talán valakiről éppen az alapján fogunk dönteni, hogy milyen játékot nyújtott Kanada ellen, de alapvetően az a terv, hogy az a vb főpróbája - mondta a kapitány, aki az előző meccsekről is szót ejtett. - A felkészülés során láttunk hét mérkőzést A-csoportos ellenfelek ellen, és azt gondolom, hogy többé-kevésbé boldogok lehetünk azzal, ami történt. Most viszont érkezik hozzánk egy igazi topcsapat, ami nyilván más kávéház lesz.

A magyar csapat eddigi hét felkészülési találkozóján Ausztriát 4-2-re és 5-1-re, Norvégiát 5-3-ra és 2-0-ra győzte le. A dánoktól előbb 6-2-re kikapott, majd pedig 4-2-re nyert ellene. Múlt pénteken a szlovénok győztek 4-2-re Káposztásmegyeren.

- Ott tartunk, ahol szeretnénk. Vannak még apróságok, amelyek hiányoznak a nagy képből, de ezeket majd az utolsó napokban kitisztázzuk - fogalmazott Majoross.

A Kanada elleni felkészülési meccs után a magyar válogatott a világbajnokság herningi csoportjában május 10-én a németekkel találkozik először. Másnap az amerikaiak, majd május 13-án a kazahok, 15-én a csehek, 16-án a házigazda dánok, 18-án a svájciak, 19-én pedig a norvégok következnek. A nyolcas csoport első négy helyezettje jut a negyeddöntőbe, az utolsó kiesik, vagyis a fenti ellenfelek közül egyetlen riválist kell megelőzni a bennmaradáshoz.