Kerkez mégsem Liverpoolba megy? A Real Madrid megkezdte a 100 millió eurós hadműveletét

Gyakorlatilag már csak formaságokon múlik, mikor jelentik be hivatalosan, hogy Dean Huijsen a Real Madridhoz igazol. A Bournemouth 19 éves létére már spanyol válogatott futballistájáért lapértesülések szerint mintegy 58 millió eurót (23,4 milliárd forint) fizet a királyi klub, amelyről nemrég kiderült: összesen legalább 100 millióért venné meg Huijsent a magyar védőtársával, Kerkez Milossal együtt.

Kerkez és Huijsen (jobbra): mintha a róluk szóló madridi híreket olvasnák a Bournemouth öltözőjében Fotó: AFC Bournemouth

A holland származású, de gyerekkora óta Spanyolországban (Málaga), majd Olaszországban (Juventus) nevelkedett belső védő mindkét korábbi klubja részesül a vételárból. Nem mintha az olaszok ne verhetnék a falba a fejüket, hogy profik között náluk bemutatkozott Huijsent tavaly 15,2 millió euróért eltékozolták, és ehhez most még 4,3 millió eurót (forintban tehát összesen 7,9 milliárdot) kapnak a továbbértékesítéséből. Az Angliában a védők Rolls-Royce-aként emlegett bekk csapattársa és jó barátja, Kerkez Milos is előkelő helyen szerepel a hátsó csapatrészét fiatalító Real kívánságlistáján.

Kerkezért is megharcol a Pool és a Real

Az átigazolási hírekre szakosodott spanyol Fichajes már másfél hónapja beszámolt arról, hogy a Real 100 millió euró (40,4 mlliárd forint) nagyságrendű összeget szán a bournemouth-i Huijsen, Kerkez párosra. Ugyanakkor a 21 éves, 23-szoros magyar válogatott balhátvéd esetében egyelőre a Liverpool tűnik nyerőnek a sztárklubok versenyfutásában, többek között Szoboszlai Dominik miatt is. A Vörösök számára már csak azért is blama lenne, ha lemaradnának légiósunkról, mert ők is hívták Huijsent, ráadásul Trent Alexander-Arnoldot is a madridiak csábították el az angol bajnoktól.