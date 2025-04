Sokan – különösen Angliában – már kész tényként kezelik Kerkez Milos nyári Liverpoolba igazolását, de a Fichajes.net szerint ehhez még a Real Madridnak és elnökének, Florentino Péreznek is lesz egy-két szava. Pontosabban 100 millió eurója (40 milliárd forint) egy Bournemouth-nak szánt csomagajánlatra.

Kerkez és Huijsen (jobbra) mintha a róluk szóló madridi híreket olvasnák a Bournemouth öltözőjében Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

A spanyol sztárklub ekkora összeget szán arra, hogy Andoni Iraola vezetőedző csapatának két fiatal tehetségével, Kerkezzel és Dean Huijsennel építse újjá a Real-védelmet. A cikk szerint a királyiak "világos célja" megszerezni a sokra hivatott játékosokat, a 21 éves magyar válogatott balhátvédet és a 19 évesen már spanyol válogatott belső védőt.

Kerkezre rástartol a Real is

Kerkez aláírásáért ugyan a Liverpool tűnik befutónak (már csak a jó barát, Szoboszlai Dominik és a korábbi bournemouth-i Pool-sportigazgató, Richard Hughes miatt is), de Pérez és a Real arra készül, hogy elhappolja légiósunkat az angol listavezető orra elől. Különösen azután, hogy a korábbi kiszemelt Alphonso Davies hosszas huzavona után szerződést hosszabbított a Bayern Münchennél, a szintén gyors és támadásban is hasznos Kerkez "életképes alternatívának tűnik" a balszárny megerősítésére, ahol Ferland Mendy és Fran García sem vált be Carlo Ancelotti csapatában.

A 100 millió eurósra becsült "csomag" másik, valamivel nagyobb falatja Huijsen lenne, akiért szintén kopogtat a Liverpool is. A holland származású, de gyerekkorától Spanyolországban (Málaga), majd az olasz Juventusnál nevelkedett bekk bámulatosan gyorsan alkalmazkodott a Premier League elvárásaihoz, és márciusban éppen Hollandia ellen játszott először a spanyol A-válogatottban. Tavaly alig 15 millió euróért (6 milliárd forint) engedte el a Juve, most meg a négyszereséért adhatja tovább a Bournemouth.