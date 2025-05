Történelem, amit ököllel és vérrel írnak – övek, bosszú és dicsőség a tét, miközben a harcosok a ringbe lépnek

A HELL Boxing Kings folytatja hagyományát, amely a látványos szórakozást világszínvonalú boksszal ötvözi: az idei tornán öt olimpikon is ringbe lép. A kivételes tehetségek között ott lesz az első szlovák olimpiai kvalifikált ökölvívó 25 év után, Andrej „Bandi” Csemez, valamint a regnáló HBK-bajnok, Tayfur Aliyev is.

Idén is rendkívül érdekes neveket sikerült megszerezni, és a bejelentéseknek, meglepetéseknek koránt sincs vége

– árulta el Mádi Tamás, a HBK ügyvezető igazgatója, hozzátéve, hogy 2025-ben összesen 11 olimpikon lép majd szorítóba. „Az eddigi legerősebb mezőnyt hozzuk el a közönségnek.”

A magyar ökölvívás jövője is reflektorfénybe kerül: a fiatal tehetségek, Kovács Kruzitó, Gémes Levente és Csiki Róbert mind azon dolgoznak, hogy maradandót alkossanak a nagyszínpadon. Közülük is kiemelkedik egy rendkívüli harcos, Oláh Levente, akinek világos céljai vannak: „Először is, a legnagyobb álmom, hogy visszavágót vívhassak Kovács Kruzitóval – semmi más nem érdekel. Második célom az öv megszerzése, a harmadik pedig, hogy újra híres legyek.” A mindössze húszéves Oláh hétszeres magyar bajnok és Európa-bajnok, aki tavaly betegen, 39 fokos lázzal küzdött Kruzitó ellen az elődöntőben. Vajon megkapja a visszavágót?