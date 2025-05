„Apám halála után inni kezdtem" - a ráknak köszönheti az életét az Inter BL-hőse

Kedden az Inter labdarúgócsapatának egyik hőse volt Francesco Acerbi, aki a rendes játékidő végén gólt szerzett a Barcelona ellen, ezzel hosszabbításra mentette a meccset, ahol az olasz gárda legyőzte a spanyol ellenfelét, s elsőként jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe. A 37 éves olasz hátvéd elképesztő küzdelmek árán jutott el idáig - erről a Magyar Nemzet írt.

Francesco Acerbi, az Inter hátvédje már számos párharcot megnyert a pályán kívül is Fotó: AFP/NurPhoto

Francesco Acerbi depresszióval, rákkal és az alkohollal küzdött

Acerbi 2012-ben elvesztette édesapját, akivel hektikus volt a kapcsolata, de mindig motiválta, hogy fia a lehető legjobbat nyújtsa. Noha a papa hét stroke-ot túlélt, halála után Acerbi depressziós lett, s az alkoholba menekült. A sors később sem volt kegyes vele, 2013 nyarán hererákot diagnosztizáltak nála. Az ekkor 25 éves védő nyáron kapta meg a lesújtó hírt, a daganatot viszont sikeresen eltávolították. Ugyanakkor félévvel később a kór kiújult, Acerbinek kemoterápiára volt szüksége. A játékos szerint bármennyire fura, de ez mentette meg az életét.

Apám halála után, amikor a Milanban játszottam, mélypontra kerültem. Elkezdtem inni, és higgyék el, bármit megittam volna. Talán szörnyű paradoxonnak tűnhet, de a rák megmentett engem. Volt valami új, ami ellen harcolnom kellett, egy határ, amit le kellett győznöm.

Acerbi nem ivott több alkoholt, gyümölcsöket és zöldségeket fogyasztott, valamint rizsen és marhasonkán élt. A három hónapos kezelés sikeres volt, közel fél év kihagyás után visszatért a Sassulóhoz.

Az életmódváltás a pályán nyújtott teljesítményére is hatással volt, 2018-ban a Lazióba igazolt, majd 2021-ben tagja volt az Európa-bajnok olasz csapatnak, 2023 óta pedig az Intert erősíti. A milánói gárdában az idényben kedden talált be először, de vélhetően a legjobbkor, nélküle az olaszok most nem lennénk a BL-döntőben.