Sírból hozta vissza az Inter, BL-döntőt ért az őrületes Barca-verés

Elsőként az Internazionale futballcsapata jutott be a Bajnokok Ligája május 31-ei, müncheni fináléjába. Az elődöntő milánói visszavágóján (a 3-3-as első meccshez hasonlóan) újra kétgólos hátrányból állt föl (sőt, ezúttal fordított is!) a Barca, összesítésben 6-6 után mégis hosszabbítás döntött az őrületes BL-párharc végkimeneteléről – az olaszok javára.

Lautaro Martínez (az Inter-kupac tetején) nyitotta a gólok hosszú sorát a fantasztikus BL-elődöntőben Fotó: Sports Press Photo

A múlt héten Barcelonában is kétgólos vezetést szerzett Inter most Lautaro Martínez és Hakan Calhanoglu (tizenegyes-)góljával ment el 2-0-ra a szünetig. A büntetőt csak VAR-vizsgálat után fújta be – helyesen – az előzetesen miatta cirkuszoló katalánok szerint Real Madrid-szurkoló lengyel játékvezető, Szymon Marciniak.

Folytatódott a BL-téboly

Az emlékezetes odavágóhoz hasonlóan gyorsan egyenlített a Barca, igaz, most csak a fordulás után. Hansi Flick vezetőedző csapata az 54. percben Eric García góljával szépített (2-1), és bár két perccel később Yann Sommer kivédte Gerard Martín ziccerét, de a 60. percben Dani Olmo fejesével már 2-2 volt az állás!

Lendületben maradt és már a fordításért támadott a vendégcsapat, de az első meccsen parádézó Lamine Yamal ezúttal hiába próbálkozott minden szögből lövésekkel. Nem úgy Raphinha, aki a 87. percben kilőtte a bal alsó sarkot (2-3). Mégsem ez volt a slusszpoén, és nem is Yamal ezt követő kapufája, hanem a 93. percben elöl kószáló Inter-középhátvéd, Francesco Acerbi látványos egyenlítő gólja (3-3).

Összesítésben tehát 6-6 után jött a hosszabbítás. A 99. percben Davide Frattesi újra vezetéshez juttatta Simone Inzaghi csapatát (4-3), amely a folytatásban már itt is, ott is kimaradó helyzetek után végül 7-6-ra nyerte a BL-döntőbe jutásról döntő, fordulatos párharcot.

A másik ágon szerdán (21:00) a Paris Saint-Germain az Arsenalt fogadja (a londoni odavágón a PSG 1-0-ra nyert).