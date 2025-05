Emlékezetes nap: Carlo Ancelotti visszavonult!

Carlo Ancelotti állandó beszédtémát szolgáltat. Hosszas huzavona után eldőlt: az olasz edző elhagyja a Real Madridot és átveszi a brazil labdarúgó-válogatott irányítását. Egy korábbi búcsúja is emlékezetesre sikeredett.

Carlo Ancelotti játékosként és edzőként is Bajnokok Ligáját/BEK-et nyert a Milannal és Paolo Maldinivel Fotó: AFP

Carlo Ancelotti és a brazilok

Másodszor is fontos szerepet tölt be Brazília az olasz életében. Arra talán már kevesebben emlékeznek, hogy Carlo Ancelotti kereken 33 éve a brazil válogatott ellen búcsúzott el az AC Milan futballistájaként. A csúcson lévő piros-feketék - némi meglepetésre - 1-0-ra kikaptak, de Careca találata nem homályosíthatta el az ünnepeltet. Ancelottit a vállukon vitték körbe a játékostársai. A korábban az AS Romával is bajnok középpályás kétszer nyert a Milannal is bajnokságot és BEK-et, bombagólt lőtt a Real Madrid elleni elődöntő visszavágóján, amelyen 5-0-ra kiütötték a Királyiakat.

Rekordhalmozó tréner

Edzőként még nagyobb magasságokba jutott, mint játékosként. Ötször nyert Bajnokok Ligáját (kétszer a Milannal, háromszor a Real Madriddal), az egyetlen szakember, aki mind az öt topligában bajnok lett aktuális együttesével. Az említettek mellett a PSG, a Juventus, a Chelsea, a Bayern München, a Napoli és az Everton szakmai munkáját is irányította.

Irány Brazília!

Trénerként esze ágában sincs visszavonulni. Carlo Ancelotti 26-szor szerepelt az olasz nemzeti tizenegyben, s bár elképesztően sikeres edző lett, hazáját nem irányíthatta. Ellenben Brazília lát benne fantáziát, hogy 2026-ban kiugró eredményre vezetheti Vinícus Juniorékat. Rá is férne az ötszörös világbajnokra, hogy valaki ráncba szedje. A legutóbbi, argentinok elleni zakó (1-4) után alaposan leszedték a keresztvizet a szurkolók és a korábbi klasszisok a játékosokról. Ancelottiban 65 évesen is megvan a kellő elszántság - a tudása pedig vitathatatlan.