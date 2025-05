Megint áll a bál Ancelotti körül, BL-győztes játékosa is ellene fordult

Carlo Ancelotti jelenlegi szerződése 2026 nyaráig szól a spanyol Real Madrid együttesénél. Az elmúlt hetekben azonban előbb a Bajnokok Ligájából esett ki a csapat, majd a Király Kupa döntőjét is elveszítette, így alighanem trófea nélkül zárja 2025 tavaszát a spanyol klub, hiszen a bajnokságban is négy pont a lemaradása. Az olasz vezetőedzővel kapcsolatban a brazil válogatott kispadjánál is esélyesebbnek gondoltak a közelmúltban egy szaúd-arábiai állásajánlatot, ám most ismét úgy tűnik, hogy szinte biztosan az ötszörös világbajnok dél-amerikai ország nemzeti csapatánál folytatja a pályafutását.

Carlo Ancelotti a Real Madrid helyett Brazília kispadjára ülhet (Fotó: Anadolu via AFP)

Carlo Ancelotti a brazil válogatott szövetségi kapitánya lehet

A 65 éves szakember egy múlt szombati sajtótájékoztatón elárulta, hogy a La Liga utolsó, május 25-ei fordulója után fog csak beszélni a jövőjéről. Ám egybehangzó sajtóértesülések szerint Carlo Ancelotti a minap felbontotta a madridi szerződését, így pedig készen áll arra, hogy már a júniusi világbajnoki selejtezőkön ő irányítsa a brazil válogatottat. A dél-amerikai országban azonban sokan inkább brazil szakembert látnának a kispadon, és közéjük tartozik a kétszeres világbajnok Cafu is, aki az AC Milan csapatánál 2007-ben közösen nyert BL-t Ancelottival.

Én most átmenetileg Rogerio Ceni vagy Renato Gaúcho mellett döntenék. A 2026-os világbajnokság után lehet variálni.

Ki kell választani egy edzőt, elindítani egy folyamatot, hagyni, hogy természetes módon fejlődjön, és csak utána vonni le a konzekvenciákat – idézte a Magyar Nemzet Cafut, aki szerint az igazi probléma, hogy a brazil válogatottnál nincs következetes építkezés, és mivel a világbajnoki selejtezők már javában zajlanak, így Ancelottinak alig lenne lehetősége megismerni a játékosokat és kialakítani a saját csapatát a tornára.

Ancelotti hosszú távú utódja a Real Madrid kispadján a Bayer Leverkusen vezetőedzője, Xabi Alonso lehet, a nyári klubvilágbajnokság idején viszont minden bizonnyal a sportigazgató, Santiago Solari fogja irányítani a fővárosiakat.