Elmaradt a dráma a BL-ben, döntőben az angolok francia réme

A keddi, milánói dráma után jóval simább meccset hozott a BL szerdai elődöntője. A Paris Saint-Germain az idegenbeli 1-0-s siker után Franciaországban is 2-0-ra vezetett már az Arsenal ellen. Az első félidőben Fabián Ruiz, majd a folytatásban Achraf Hakimi talált be, Bukayo Saka csak szépíteni tudott. A PSG 2-1-re nyert, s összesítésben 3-1-gyel húzta be a párharcot.

Hakimi gólja után már izgalom sem volt a BL elődöntőjében Fotó: AFP

A Paris Saint-Germain sorozatban a harmadik angol riválisát győzte le a BL-ben. A nyolcaddöntőben a Liverpoolt tizenegyespárbajban, a nyolc között az Aston Villát, most pedig az Arsenalt ütötte el a folytatástól.

Münchenben lesz a BL döntője

A Bajnokok Ligája május 31-i müncheni döntőjében Internazionale-Paris Saint-Germain meccset rendeznek.