Megrázó vallomás, elismerte kudarcát a Barcelona sztárja

Wojciech Szczesny sok Barcelona-szurkoló szimpátiáját elnyerte a nagyszerű védéseivel, de a rajongók az őszintesége miatt is kedvelik a lengyel kapust. Míg más profi játékosok nem osztanák meg a nyilvánossággal, hogy vannak káros szenvedélyeik, Szczesny akkor is felel, ha ezekről kérdezik. El is mondta, hogy miért.

Wojciech Szczesny igyekszik a pályán és azon kívül is a legjobbját nyújtani Fotó: AFP/NurPhoto/José Breton

A játékos most káros szenvedélyéről, a dohányzásról beszél.

"Nem vagyok politikus, talán ez az oka. Kapusként csak elkapom a labdát, utána kirúgom. Sokkal jobb úgy nyilatkozni, ha sosem hazudsz. Amikor interjút adok, én mindig a lehető legőszintébben válaszolok. Vannak olyan témák, amelyekről nem szívesen beszélek, mint a mostani, de ha valaki megkérdezi, hogy dohányzom-e, igennel felelek. Persze jobb lett volna, ha ez nem kerül szóba, mert nem akarok rossz példával szolgálni" – vallotta be Szczesny.

„Füstös Szczesny”

A Barcelona focistája nem először beszélt káros szenvedélyéről. A szurkolók is tudják róla, hogy cigarettázik, nem egyszer zengte már felé a lelátó a „füstös Szczesny” szavakat.

Hiszem, hogy több területen a gyerekek és akár a csapattársaim előtt is példaként szolgálhatok, de nem mindenben. Igyekszem minden tekintetben a lehető legjobb lenni, ami nem mindig jön össze, úgyhogy ha a dohányzásról van szó, senki se kövesse a példámat. Én elvesztettem a csatát, nagyon fiatalon lett egy káros szokásom. Tudom, hogy magamnak ártok ezzel, de hiába küzdök ellene. Aki figyel, mindenkinek azt üzenem, hogy ne tegye azt, amit én

– idézi Szczesny szavait a Magyar Nemzet.