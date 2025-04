Ancelottit keresztre feszítik, már a kirúgásáról írnak a Real Madrid bukása után

A BL-negyeddöntős párharc első felvonásán Londonban félidőben még 0-0 volt az állás, de fordulás után Declan Rice szabadrúgásból kétszer is betalált, a 3-0-s végeredményt pedig Mikel Merino állította be. A spanyol média szerint a gödörben levő Realnak – amely a La Ligában szombaton hazai pályán 2-1-re kikapott a Valenciától – gyakorlatilag nincs esélye arra, hogy a jövő szerdai visszavágón fordítson az Arsenal ellen, ehhez hatalmas csodára lenne szüksége. Carlo Ancelotti, a Real edzője kap hideget-meleget a spanyol sajtótól.

Carlo Ancelotti rengeteg bírálatot kap a Real Madrid nagy veresége után Fotó: AFP

Marca: Ancelotti hagyta elsüllyedni a hajóját

A Marca úgy fogalmaz, hogy Declan Rice ágyúja elsüllyesztette a bajnokot, a keddi volt a Real legrosszabb éjszakája az elmúlt évtizedekben. A sportlap keményen bírálja a támadókat azzal, hogy Vinícius, Mbappé és Rodrygo nem mutatott életjeleket magáról, de Carlo Ancelotti is megkapja a magáért, amiért nem tudott reagálni a történésekre: a tréner olyan kapitány volt, aki hagyta elsüllyedni a hajóját – írja a Magyar Nemzet.

A katalán Mundo Deportivo szerint a trénert ez a fiaskó csapata minden eddigi vereségénél keményebben érinti.

– Ancelotti tudta, mi forog kockán Londonban az Arsenal ellen, mert ez a találkozó nem csak a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzése volt. Az olasz tisztában volt vele, hogy egy újabb bukás gyakorlatilag a végzetét jelentheti a Real Madrid kispadján – írja a Mundo Deportivo.

Az AS is Carlo Ancelotti felelősségét firtatja abban, hogy a lap szerzőjének megfogalmazása szerint a második félidőben a Realt „elgázolta egy gyorsvonat”. Ancelotti semmit sem tett, hogy megakadályozza a katasztrófát, karba tett kézzel figyelte a mérkőzést – áll az AS cikkében.