Szoboszlai Dominik óriási esélyt kap, most végre odacsaphat

Akár már szerdán játék nélkül, de saját erőből vasárnap bajnok lehet a Liverpool a Premier League-ben. Ezzel Szoboszlai Dominik is történelmet írhat, mivel korábban nem volt magyar aranyérmese az angol bajnokságnak, a világ egyik legerősebb ligájának. A játékos számára jó hír, hogy ehhez kedvenc idei ellenfelét kell legyőzniük, a Tottenhamet.

Szoboszlai is tudja, egy győzelem kell az aranyéremhez / Fotó: Charlotte Wilson/Offside

Szoboszlai Dominik ebben a szezonban kétszer lépett pályára a Spurs ellen, s mindannyiszor brillírozott. Decemberben a Vörösök 6-3-ra nyertek idegenben, ez volt Szoboszlai első olyan angliai találkozója, melyen egyaránt gólt szerzett és gólpasszt is adott. Januárban és februárban a Ligakupában csapott össze a két gárda: az elődöntő első meccsét Dominik betegség miatt kihagyta, ezt a Tottenham 1-0-ra nyerte meg. A visszavágón a Pool nem kegyelmezett, Szoboszlai góljának is köszönhetően győzött 4-0-ra, s jutott be a fináléba. Szoboszlai ugyanakkor február 26. óta nem talált be, s nem készített elő gólt, így végre megtörné a rossz sorozatát, erre ideális ellenfél lehet számára a Tottenham.

Szoboszlai a tévé előtt lehet bajnok?

Elképzelhető ugyanakkor, hogy a Liverpool játékosai a televíziót nézve lesznek aranyérmesek. Az FA-kupa hétvégi elődöntői miatt már szerdán megrendezik az Arsenal-Crystal Palace bajnokit, amennyiben itt a vendégek nyernek, a Vörösök automatikusan aranyérmesek lesznek a ligában.