Szoboszlai Dominik végre kimondta, ez a véleménye Mohamed Szalahról

Nagyon jól megértjük egymást, persze Mo Szalah minden esetben kiabálva kéri a labdát még akkor is, ha éppen nem megjátszható. De egészen elképesztő, minden meccsen hozza, amit várnak tőle, hiszen eddig már 18 gólt ért el a bajnokságban, és adott mellé számtalan gólpasszt is. Ráadásul a pályán kívül is számíthatunk rá, ezért csak hálásak lehetünk azért, hogy ő a Liverpool játékosa