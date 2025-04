Órákkal a meccs előtt jött a hír: ő lehet a Real Madrid új edzője

Nagyon nehéz helyzetből várja a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének szerda esti visszavágóját a Real Madrid. A spanyolok az első meccsen 3-0-ra kaptak ki az Arsenal otthonában, így odahaza legalább három góllal kell nyerniük az angol élcsapat ellen. A BL-ben címvédő madridiak a bajnokságban is "csak" a második helyen állnak, a kupában döntő vár rájuk a Barcelona ellen, s bizony az is benne van a pakliban, hogy rangos trófea nélkül marad a szezonban a klub. Carlo Ancelotti vezetőedző sorsa is kérdéses.

Ancelotti a korábbi nagy sikerek ellenére távozhat a Real Madrid kispadjáról / Fotó: NurPhoto via AFP

Az olasz szakember az Arsenal elleni visszavágó előtt azt nyilatkozta, a meccs kimenetele nincs befolyással a jövőjére. Ehhez képest sajtóértesülések szerint már tárgyalnak a Reálnál arról, ki lehet a csapat új edzője. Az egyik jelölt például Jürgen Klopp, aki tavaly tavasszal búcsúzott el kilenc év után Liverpoolból. A német szakember január óta a Red Bull-csapatok sportigazgatója, de egy komoly kispadra biztosan nem mondana nemet. Klopp érkezésére akkor lenne nagyobb esély, ha a spanyol klub idén egyetlen trófeát sem szerez. Érdekesség, hogy Klopp - akárcsak Ancelotti - esélyes arra is, hogy a brazil válogatott szövetségi kapitánya legyen.