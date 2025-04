Csak a csoda segíthet, ezért retteg az angoloktól a Real Madrid a BL-ben

Amire kevesen fogadtak volna egy hete, a Real Madrid továbbjutásához csoda kell a BL szerdai negyeddöntőjében. A sorozat címvédője az első meccsen 3-0-ra kapott ki a Londonban az Arsenal ellen. A visszavágón minimum három góllal kell nyernie a Realnak, de ez is csak a hosszabbításhoz elég. Ha kiesik a Real, akkor a koronavírus-utáni időszak legrosszabb szereplését produkálja a Bajnokok Ligájában.

Az Arsenal meglepetést okozott a Real Madrid ellen / Fotó: NurPhoto via AFP

A Real Madrid a Covid óta kétszer is megnyerte a Bajnokok Ligáját (2022-ben a Liverpool, tavaly a Dortmund ellen). A másik két esetben az elődöntőig jutott a Real, vagyis ha most kiesik, akkor ez a negyeddöntős szereplés lesz a legrosszabb az elmúlt években. 2021-ben és 2023-ban is angol együttes verte ki a négy között a spanyolokat: mindkétszer a későbbi győztes - Chelsea és Manchester City - ellen esett ki a gárda, vagyis újra angol csapat ellen bukhatna a Madrid.

A Real Madrid utoljára 2016-ban fordított nehéz helyzetből. Akkor szintén a BL negyeddöntőben "csak" 2-0-ra nyert Wolfsburg hazai pályán, a visszavágón a spanyolok 3-0-val ütötték ki a németeket, majd a trófeát is megnyerték.

A BL másik szerdai negyeddöntőjében az olasz Inter fogadja a Bayern Münchent. Az első meccsen a milánói csapat 2-1-re nyert idegenben.