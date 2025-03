„Szoboszlaira kíváncsi leszek" - várja a nagy találkozást a Fradi újonca

Tóth Alex idén hatalmasat lépett előre, minden kétséget kizáróan maximálisan élvezi az új ferencvárosi edző, Robbie Keane bizalmát. A 19 éves középpályás a Fradi utóbbi hét bajnoki meccsén a kezdőcsapatban szerepelt, és kiváló teljesítményt nyújtott. Ettől függetlenül aligha számított arra, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány máris meghívót küld neki, és készülhet a magyar válogatottal a törökök elleni Nemzetek Ligája meccsekre.

Tóth Alex újoncként szerepel a magyar válogatottban Fotó: Mirkó István

"Meglepetésként ért a dolog. Egy válogatott meghívó mindig nagy megtiszteltetés, lényegtelen, hány éves az ember. Amikor már több meccset játszottam és kiegyensúlyozottabb volt a teljesítményem, reménykedtem benne, hogy engem is figyel a kapitány" - mondta az Origónak adott interjújában Tóth Alex.

Tóth Alex még nem találkozott Szoboszlaival

A fiatal játékos arról is beszélt, hogy szerinte minek köszönhetően lett alapember tavasszal a Ferencvárosnál.

"Keményen kell edzeni, türelmesnek kell lenni, ugyanakkor szerintem nem csak rajtam múlt a dolog. Ha nincs mögöttem egy olyan stáb, egy olyan klubvezetés, egy olyan edző, aki nem ad bizalmat és nem tesz be, akkor nem tudom megmutatni, hogy mit tudok. Ez az egész dolog nagyban köszönhető annak is, hogy be mertek tenni a csapatba, én pedig tudtam élni a lehetőséggel - fogalmazott Tóth, aki azt is elárulta, nagyon várja a találkozást a magyar válogatott csapatkapitányával, a Liverpool sztárjával, Szoboszlai Dominikkal. - Most a válogatottban Szoboszlai Dominikra tényleg nagyon kíváncsi leszek, hogy edzéseken mit mutat, hátha el tudok tőle lesni egy-két dolgot. Vele még nem találkoztam soha, nagyon várom, hogy végre ez megtörténjen. Zseniális, amit eddig elért. Ő is nagyon fiatalon vette a lépcsőfokokat, majd Salzburgban, Lipcsében és most a Liverpoolban is meghatározó játékos lett, úgyhogy tényleg nagyon kíváncsi leszek rá, és arra, hogy hogy telnek a napjai."