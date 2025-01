"Jobb, mint Szoboszlai"; Dzsudzsákék edzője döbbenetes kijelentést tett

A Liverpool kedden este újabb győzelmet aratott a Bajnokok Ligájában, ezúttal a Lille ellen gyűjtötte be a három pontot. A francia együttes a második játékrészben emberhátrányba került, ám így is egyenlíteni tudott. A Liverpoolba csereként beálló Harvey Elliott azonban új lendületet hozott csapatának, és újra vezetéshez juttatta az angol sztárcsapatot. A remeklő Elliott a közösségi médiában is rengeteg dicséretet kapott, volt aki szerint az angol jobb futballista, mint Szoboszlai Dominik: "Elliott jobb, mint Szoboszlai; Miután láttam, hogy Elliott hogyan futballozik a második félidőben, szeretném többet látni ebben a szerepkörben. Remekül játszik össze a társakkal és nagyon kreatív. Olyasvalamit kínál, amit Szoboszlai nem tud kiegyensúlyozottan megmutatni; Szoboszlainak fel kéne ébrednie" – írták az X-en a kommentelők.

Harvey Elliott nagyszerűen játszott a Lille ellen Fotó: AFP

Nestor El Maestro tavaly novemberben lett a Debrecen vezetőedzője, a szerb tréner Máté Csabát váltotta a kispadon. A szakember 2018 júniusa és 2019 februárja, majd 2023 júliusa és 2024 áprilisa között menedzselte a bolgár rekordbajnok CSZKA Szófiát. Összesen 58 tétmérkőzéséből 11-et veszített el, a vezetőség mindkétszer idő előtt köszönte meg a munkáját. A kirúgással a mai napig nem ért egyet. "Az utánam következő vezetőedző [Sztamen Belcsev] kilenc meccsből hatot, az azt követő [Tomiszlav Sztipics] pedig ötből négyet veszített el. Nem értem, miért rúgtak ki engem, azt az edzőt, aki átlagban nagyjából minden ötödik meccsét veszítette el, ez egy kicsit igazságtalan és furcsa volt" – hőzöngött Dzsudzsák Balázsék edzője, Nestor El Maestro.

Ötödik alkalommal rendezik meg a Benedek Tibor emlékére életre hívott vízilabda-tornát. A mérkőzéseknek a Komjádi uszoda adott otthont, az eseményen nyolc csapat vett részt. A tornát megelőző sajtótájékoztatón ott volt Benedek Tibor özvegye, Epres Panni is, aki egy szívszorító történetet mesélt szerelméről, illetve fiáról, Mórról. "Volt olyan meccs, hogy Mór a vízben, Tibor pedig a medenceparton volt, ráadásul egymás ellen. A fiam a KSI-ben játszott, a férjem pedig az Újpest edzője volt. Ott mindkét csapatnak szurkoltam. Tibor a meccs után meg is említette, hogy egy igazi köpönyegforgató vagyok" – mondta nevetve Epres Panni.