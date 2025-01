Fia ellen harcolt, szívszorító családi történetet mesélt Epres Panni Benedek Tiborról

Ötödik alkalommal rendezik meg hétvégén a tragikusan fiatalon elhunyt Benedek Tibor emlékére életre hívott vízilabda-tornát. A világ valaha volt egyik legjobb pólósa pályafutása során számos klubban szerepelt, ám játékosként és edzőként is az Újpest volt számára az egyik legfontosabb. A lila-fehér klub rendezi most is a tornát, melyen magyar korosztályos csapatok mellett a horvát Jug Dubrovnik lesz ott.

Benedek Tibor 2020 nyarán súlyos betegségben hunyt el / Fotó: Micheller Szilvia

A nyolccsapatos viadalt beharangozó sajtótájékoztatón ott volt Benedek Tibor özvegye is, aki elmondása szerint több, mint 30 éve ül a lelátókon, s a következő 30 évben is ezt tervezi. Epres Panni természetesen minden egyes emléktornán a helyszínen szurkol, s ezúttal is így tesz.

- Nagyon köszönjük, hogy megszervezik ezt a tornát. Amelyik csapatban Tibor, vagy a fiam részt vett, annak folyamatosan szurkolok. Ez így lesz most is. A KSI mindig a szívem csücske lesz, hiszen mindketten ott nevelkedtek, Mór pedig nemrég igazolt onnan a BVSC-hez - mondta Epres Panni.

Epres Panni állandó nézője az emléktornának / Fotó: Bors

Epres Panni egy szívszorító történetet is megosztott arról, amikor férje és fia ellenfelek voltak a medencében.

Volt olyan meccs, hogy Mór a vízben, Tibor pedig a medenceparton volt, ráadásul egymás ellen. A fiam a KSI-ben játszott, a férjem pedig az Újpest edzője volt. Ott mindkét csapatnak szurkoltam. Tibor a meccs után meg is említette, hogy egy igazi köpönyegforgató vagyok

- mondta nevetve Panni.

A háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tiborral 2000-ben nyert ötkarikás aranyat Märcz Tamás. A legenda jó barátja hiszi, hogy a 47 éves korában elhunyt Benedek a mai napig még mindig alkot a sportágért.

Az esemény előtt az jutott eszembe, hogy Tibor megint egy különlegeset alkotott. Még mindig azt érzem, hogy kicsit itt van velünk. Rengeteg emléket és nyomot hagyott maga után. Örömmel és nagy tisztelettel érkeznek a csapatok, így adóznak Tibor emlékének. Ha már a fiatalok, sajnos távolodik az a korosztály, akik láthatták Tibort játszani, de hiszem, hogy az edzők beszélnek nekik róla

- mondta a Märcz, aki éppen Benedek után lett a válogatott szövetségi kapitánya.