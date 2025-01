A Manchester United továbbra sem képes kijönni a gödörből, múlt vasárnap hazai pályán, a Brighton ellen szenvedett 3-1-es vereséget. Az angol labdarúgó-bajnokságban 22 fordulót követően már 10 vereségnél tart a klub, a tabellán 26 ponttal mindössze a 13. helyet foglalja el. Ruben Amorim szeretné az elkövetkező hónapokban átalakítani a keretet, az egyik legfőbb prioritása, hogy új balhátvédet találjon. Kerkez Milos neve hosszú idő óta felmerül a vörös mezeseknél, akik azonban angol források szerint más alternatívákban kezdtek el gondolkodni.

Kerkez Milos (balra) lemaradhat a Manchester Unitedről Fotó: AFP

A The Sun a The Independentre hivatkozva arról ír, hogy a Manchester United fő prioritása Nuno Mendes. A 22 éves futballista még 2022 júliusában igazolt a Paris Saint-Germainhez, ahol azóta meghatározó játékossá nőtte ki magát. Teljesítményének köszönhetően a portugál válogatottban is alapember lett. A támadásokat hatékonyan segítő Mendes tökéletesen illene Amorim stratégiájába. A gond azonban a magas vételárával lehet, a PSG legalább 50 millió fontot (24 milliárd forint) szeretne kapni érte, amit az angol együttes jelenleg nem tud kifizetni.

PL-játékossal fut versenyt Kerkez

Az angol portál szerint Mendes alternatívája nem Kerkez, hanem Rajan Ait-Nuri lehet. A balhátvéd idén annak ellenére remekel, hogy csapata, a Wolverhampon jelenleg az éppen csak bennmaradást érő, 17. helyen szerénykedik a PL-ben. Ait-Nuri 20 bajnokin eddig három gólt és öt gólpasszt jegyzett. Összehasonlítva, Kerkez 22 bajnokin két gólnál és három asszisztnál tart.

Kerkez csapata, a Bournemouth jelenleg a hetedik helyen áll a tabellán. Kerkez iránt a Liverpool is érdeklődést mutat, míg Fabrizio Romano átigazolási szakértő korábban arról számolt be, hogy a Manchester United szintén figyeli a magyar válogatott hátvédjét, csakúgy mint Szoboszlai Dominikék. Éppen emiatt kissé ellentmondásos, hogy az angol lapok inkább Mendes és Ait-Nurit emlegetik a United kapcsán.