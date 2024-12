Megszületett a döntés, Szoboszlai nyomdokaiba lépett Kerkez

Frissítette az angol Premier League-játékosok becsült piaci értékeit a futball statisztikai adataira és az átigazolásokra szakosodott Transfermarkt. A Liverpoolt erősítő Szoboszlai Dominik 75 millió eurós (30,8 milliárd forint) „árcédulája” változatlan, de a Bournemouth-ban remekelő – és Szoboszlaiékhoz csábított – Kerkez Milost 40 százalékkal többre, 20 helyett immár 28 millió euróra (11,5 milliárd forint) taksálják.

Szoboszlai (balra) és Kerkez: újabb hasonlóság a pályafutásukban, a Liverpool lehet a következő? Fotó: Simon Stacpoole/Offside

Ezzel Kerkez továbbra is a második legértékesebb magyar labdarúgó, éppen Szoboszlai mögött. Érdekesség, hogy a válogatott csapatkapitányának értékét is pont 28 millió euróra lőtték be 21 éves korában (akkor még a német RB Leipzig focistájaként).

Kerkez a korosztálya második legértékesebb balhátvédje az egész világon; csak a Barcelona és a spanyol válogatott tehetsége, Alejandro Balde előzi meg (40 millió euró, azaz 16,4 milliárd forint).