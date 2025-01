Megnyugtató, kedvező híreket közölt Csötönyi Sándor, az ökölvívó szövetség örökös tiszteletbeli elnöke a Borsnak Gedó György kórházi kezeléséről. Gedó néhány napja sztrókot kapott, kórházba került, megoperálták, és az intenzíven ápolták.

Gedó György jobban van az agyvérzése óta

- Az olimpiai bajnok fia, ifjabb Gedó György tájékoztatott édesapja állapotáról. A bekövetkezett sztrók szerencsére semmiféle maradandó károsodással nem járt együtt. Gyuri érthetően kommunikál, egyetlen testrésze sem bénult meg, ebből arra következtetek, hogy jó esélye van a teljes felépülésére. Drukkolok neki, hogy ezt a csatát nyerje meg. Amennyiben így történik, Gyuri tavasszal ott lesz a Vasas és a MTK bajnoki futballmeccsein is - nyilatkozta Csötönyi, aki úgy tájékozódott orvosoktól, hogy a müncheni olimpián nyertes Gedó állapotáért a hideg időjárás is felelős. Ilyenkor ugyanis a vérerek rugalmatlanabbakká válnak, az idősebbeknél könnyebben következik be az agyvérzés.

Szerencsére a hétvégén nem állt be rosszabbodás Gyuri állapotában

– tette hozzá Csötönyi Sándor.