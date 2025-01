„Sajnos igaz volt minden szó" - fia üzent, az intenzíven kezelik a magyar olimpiai bajnokot

Csötönyi Sándor az ökölvívó szövetség egykori elnöke nagyon megijedt, amikor arról értesült, hogy kórházba került az egyik legkedvesebb ökölvívója, Gedó György. Az első hírek arról szóltak, hogy az 1972-ben olimpiai bajnoki címet nyert bunyós agyvérzést kapott, és súlyos az állapota.

Gedó György agyvérzéssel került kórházba

- Alig hittem a fülemnek, amikor hallottam a történteket, nem is nagyon akartam elhinni, hiszen Gyuri egy hihetetlenül kemény srác – kezdte Csötönyi Sándor a Borsnak. - De sajnos igaz volt minden szó, kórházba került, meg is operálták.

Csötönyi Sándor lapunknak elmondta, az ünnepek táján beszélgetett Gyurival, aki jól érezte magát, de aztán a barátaitól értesült, hogy fáradtságra panaszkodott.

- Cseppet sem volt jellemző rá a fáradtság. Mindig megjelent, ahová hívták, mindenhol szeretettel fogadták a legendát. Gyurinak mindenkihez volt egy-két zrikálós szava, éppen ezért ijedtem meg, a rossz hír hallatán.

Gedó György jobban érzi magát

Csötönyi Sándor elmondta, beszélt Gedó fiával telefonon és végre jó híreket kapott tőle. Az ifjabb Gedó elmondta, édesapja sokkal jobban van, igaz, még mindig az intenzív osztályon kezelik. Már tudott vele beszélni, jó hír, hogy evett is már. Csötönyi elárulta, már éppen öltözni készült, hogy meglátogassa a kórházban Gedót, amikor a felesége közölte vele, nem mehet sehova.

- Két indoka is volt az asszonynak. Az egyik, hogy látogatási tilalom van a kórházban, a másik pedig, hogy én is most gyógyultam meg, két hétig nyomtam az ágyat valami vírus miatt. De már jól vagyok, és imádkozom azért, hogy Gyuri ezt a mérkőzését is megnyerje - fogalmazott a 75 éves legendás szakember.