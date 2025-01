"A Puskás Akadémia meglepheti a Fradit" - nem kertelt a magyar válogatott focista

Hónapok után végre bemutatkozott új csapatában Tóth Balázs, a magyar válogatott kapusa. A játékos a kupában védett a Blackburn együttesében, a gárda 1-0-ra győzött a Middlebrough otthonában.

Tóth Balázs folytathatja a kupában Fotó: NurPhoto

Tóth Balázs a Borsnak elárulta, betegen vállalta a 90 percet.

Még szép, hogy erről előzetesen senkinek sem szóltam, de szombaton torokfájással álltam kapuba, még most sem vagyok rendben, viszont hétfőn csak azért sem hagytam ki a tréninget

– nyilatkozta a kapuvédő. - Jól ment a védés, és ebben szerepe van orvosbarátnőmnek, aki jelenleg Blackburnben tartózkodik, hiszen különféle vitamin-készítményekkel segít. A védelmünknek köszönhető a továbbjutás, mert a kivételesen összeállt hátsó sor segített. Egy viszonylag egyszerűbb hárításom mellett akadt egy komplikált szituáció. Ezzel a sikerrel egy kellemetlen emlékem is szertefoszlott, mert korábbi csapatommal, a Fehérvár FC-vel az NB III-s ESMTK ellen 1-0–ra kikaptunk, és kiestünk a Magyar Kupából.

Egyébiránt Balázzsal már korábban közölte az edzője, hogy a bajnokikon ugyan Aynsley Pears véd, de az Angol Kupa a magyar légiósé. Hogy ez az emlékezetes bemutatkozás együtt jár-e azzal, hogy a március 20-iki és 23-iki, törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozón a válogatottban is esélyt kap-e, ezt nem tudja, ahhoz folyamatos bizonyítás lenne elvárt a Blackburn-ben.

A korábban a Puskás Akadémiában is megfordult kapuvédő természetesen követi a hazai eseményeket is. Úgy látja, az NB I-ben listavezető felcsútiak tavasszal is méltó riválisai lesznek a címvédő Ferencvárosnak.

- Mivel igen hosszú ideig védtem Felcsúton, és manapság rendszeres nézője vagyok a magyar bajnokságnak, állíthatom: az Akadémia játékosállománya olyannyira összeforrott, hogy meglepheti a Fradit, bár egy-két minőségi igazolás talán elkelne Hornyák Zsolt edző keze alá

– mondta Tóth.