Ez nagyot szólhat, angol sztárcsapat vinné Marco Rossi játékosát

Könnyen lehet, hogy Tóth Balázs nem Székesfehérvárról, hanem Angliából érkezik majd Telkibe, a magyar válogatott főhadiszállására, ugyanis a The 72 nevű angol portál szerdán azt írta, hogy a Championshipben szereplő Blackburn Rovers szeretné szerződtetni a magyar kapust - számolt be a hírről az Origo.

Tóth Balázs Angliába kerülhet Fotó: Dömötör Csaba

Tóth Balázs az előző szezonban remek teljesítményt nyújtott a Fehérvárban, ő volt csapata egyik legjobbja. A 26 éves kapust Marco Rossi szövetségi kapitány is figyelte, és ugyan a nyári Európa-bajnoki keretbe nem válogatta be, most meghívót küldött neki a németek és a bosnyákok elleni Nemzetek Ligája-meccsekre készülő együttesbe. Tóth még nem lépett pályára a nemzeti csapatban, de már hét mérkőzésen volt kerettag Rossinál.

Tóth Balázs hajlik az angliai váltásra, a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy a Blackburn Rovers kedden 1.2 millió eurós ajánlatot tett érte, de a fehérváriak elsőre nem fogadták el. Viszont a magyar klub hajlik az egyezségre, ugyanis engedélyt adott Tóthnak arra, hogy Angliába utazzon orvosi vizsgálatra. A kapus szerda este kelt útra, csütörtökön vesz részt az orvosi vizsgálaton, és ha közben a klubok is megegyeznek, akkor szerződést köthet a háromszoros angol bajnok sztárcsapattal.