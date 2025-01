Sugárzott a szépségtől az olimpiai bajnok magyar sportoló, mutatjuk a gála legjobb fotóit

Akár modellként is sikert arathatna Gulyás Michelle. Az öttusázó olimpiai bajnokot választották az év sportolónőjének a magyar újságírók. A civil életben nyomozóként dolgozó Gulyás ezúttal otthon hagyta a sportfelszerelést és az egyenruhát, s csodálatos ruhakölteményben érkezett az Operaházba.

Kós Hubert és Gulyás Michelle, az év férfi és női sportolója Fotó: Cseh Peter Csezarefoto

A rendezvény többi résztvevője is kitett magáért, így a gála akár divatbemutatóként is beillett. A szintén olimpiai bajnok Márton Viviana az ikertestvérével, Luanával érkezett. A női kézilabdázóké lett az év csapata, nekik a díjat Benedek Tibor özvegye, Epres Panni adta át. Érdekesség, hogy Hosszú Katinka és Shane Tusup több éven át értek el közös sikereket, most mindketten új párjukkal jelentek meg az eseményen.

