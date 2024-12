A sötét múlt ragadta el? Örökre elaludt a népszerű színész, 47 éves volt

Szerdán este holtan találták a TV JOJ szlovák színészét, Lukáš Hoffmannt, aki több ismert sorozatban és műsorban is szerepelt. A 47 éves Hoffmann holttestét Pozsonyban, a Panónska utcában találták meg egy sátorban. A helyszínre rendőrök és mentők is érkeztek, de már nem tudtak rajta segíteni.

Hoffmannt a Panelák című sorozatból ismerhet, de olyan sorozatokban is feltűnt, mint a Mafstory vagy az Odsúdené. Korábban több bűncselekményt is elkövetett, valamint drogfüggő is volt, de miután sikerült letennie a szert, a TV JOJ esélyt adott neki a műsoraiban.

2018-ban viszont ismét előjött a függősége. Intenzíven edzett, de ugyanakkor erős hátfájdalmakkal is küzdött. Tudta, hogy ha akár egy fájdalomcsillapítót is bevesz, ismét visszatérhet a régi útra. Egy ponton viszont már képtelen volt elnyomni a fájdalomcsillapítás utáni vágyat. Akkor a csatornának úgy nyilatkozott, hogy noha orvoshoz fordult, egyre inkább kezdtek eluralkodni a függőséggel kapcsolatos gondolatai - írja a Paraméter.