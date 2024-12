Felesége közölte: legyőzte a rák, már nem ébredt fel a színészóriás

Életének 74. évében elhunyt Mircea Diaconu színész, Románia korábbi államfőjelöltje. Diaconu daganatos betegséggel küzdött. 1949. december 24-én született Vlădeștiben, és színészi karrierje során a román színház és filmipar meghatározó alakjává vált. Most töltötte volna be 75. életévét. A halálhírét felesége, Diana Lupescu színésznő jelentette be.

1971-ben végezte el tanulmányait a bukaresti Színházi és Filmművészeti Intézetben. 1970-től kezdődően több tucat színdarabban és filmben játszott, 1990-től tanított is filmszínészetet. A Nottara Színház igazgatója volt 2001 és 2011 között. Több kötet szerzője, az írószövetség kitüntetettje.

1998 és 2002 között az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) tagja volt, a Ponta-kormányban pedig 2012. május 7-e és június 25-e között kulturális miniszteri tisztséget töltött be. 2008–2012 között szenátori mandátumot teljesített a Nemzeti Liberális Párt frakciójában, 2014–2019 között független európai parlamenti képviselőként tevékenykedett az ALDE frakciójában. A 2019-es államelnök-választásokon független jelöltként indult, a Pro Románia és az ALDE támogatásával.

2000-ben állami kitüntetésben részesült, 2013-ban pedig életműdíjat kapott a Bukaresti Nemzetközi Filmfesztivál nyitógáláján – írja a Maszol.