Borzalmas, rég nem látott pocsék formában van a Manchester City focicsapata. A gárda sorozatban öt meccsen kapott ki, az utolsó találkozóra azonban végképp nem lehet magyarázat. A City otthonában a Tottenham nyert 4-0-ra, éppen azok után, hogy Pep Guardiola menedzser meghosszabbította a szerződését. Szoboszlai Dominik jó barátja, Erling Haaland ennél nagyobb bajba is kerülhet.

Haaland jövő héten Szoboszlai csapata ellen focizik Fotó: NurPhoto via AFP





A norvég csatár a posztján a világ egyik legjobbja, tavaly az Aranylabda egyik várományosa is volt. Idén ősszel azonban ő is mélyen tudása alatt teljesít emellett más miatt is kell aggódnia.

Némi túlzással börtön fenyegeti Haalandot Svájcban - írja a Magyar Nemzet. A csatár korábban közlekedési szabálytalanság miatt kapott 65 eurós bírságot, a 26 ezer forintnak megfelelő összeget a támadó azonban még nem fizette be. Ha szigorúak a svájciak, akkor azonnal lecsukhatják Haalandot, amint belép az országba. Persze ha fizet, akkor eltekintenek ettől. A csatár valószínűleg a kamatokat is leperkálja majd, mivel édesapja, Alf Inge az országban él, és nagy valószínűséggel meg akarja majd látogatni a papát.



Szoboszlai és barátja összecsapnak egymással



Szoboszlai Dominik és Erling Haaland még tiniként lettek barátok a Salzburg csapatánál. Jelenleg is egymástól néhány utcára élnek Manchester és Liverpool között. A Pool és a City jövő héten találkozik egymással a bajnokságban.