"Igazi ünnep lesz" - a sztárok is nagyon várják a kézilabda-Eb-t

November 28-án elrajtol a 2024-es női kézilabda Európa-bajnokság, a szakág történetében először 24 csapat részvételével. A négy rendező város egyike Debrecen, amely 12 napon összesen 24 mérkőzéssel várja a sport és a sportág szerelmeseit. A Főnix Aréna pedig garantáltan jó vendéglátó lesz, hiszen 2004 és 2014 után harmadszor fogadhatja kontinensviadalon Európa legjobb női csapatait. Így minden túlzás nélkül állíthatjuk: a kézilabda ide hazajár.

A kétilabda-valogatott csütörtökön a törökök ellen játszik Fotó: Cseh Peter

Az esemény egyik hazai nagykövete Schell Judit, Jászai Mari-díjas színésznő, aki különösen örül annak, hogy szülővárosában rendezik a kontinensbajnokságot.

- Nagyon gyors és látványos sport a kézilabda, és már a nők is olyan teljesítménnyel, fizikummal és technikai képességekkel bírnak, hogy az garancia arra, hogy unatkozni senki sem fog, ha kilátogat a Főnix Arénába.

A színésznő kiemelte, hogy egy ilyen rendezvény az utánpótlás szempontjából is kiemelten fontos.

Nagyon szeretik a városban a kézilabdát, és egy ilyen esemény az utánpótlás létszámát is tovább emelheti. Lesznek olyan szülők, akik először viszik majd a gyereküket kézilabdameccsre, akik között lehetnek majd olyanok, akik most döntik el, hogy ezt a sportágat szeretnék kipróbálni. Meghatározó egy ilyen esemény a sportágválasztásban és akár abban is, hogy kinek merre indul el az élete

– mondta Schell Judit.

A magyar válogatottnak igazán szép emlékei fűződnek a városhoz: idén áprilisban hősies küzdelemben éppen itt váltotta meg a párizsi olimpiára szóló repülőjegyét. Ez már önmagában jó ómen! Vámos Petráék az A-csoportban kezdik meg a küzdelmeket, és ha továbbjutnak, a középdöntő mérkőzéseit is cívisvárosban játsszák – így akár hét találkozón is pályára léphetnek hazai publikum előtt.

A szintén debreceni születésű Lukács László, a Tankcsapda frontembere is az Európa-bajnokság egyik magyarországi nagykövete, és maga is kézilabda rajongó.

A Főnix Aréna Debrecen egyik ékköve, az elmúlt években emelte a város rangját. Nagyon fontos sporteseményeknek adott otthont az aréna, én is sok olyan világversenyen voltam itt, ami örök emléket jelent számomra. Nem is kell messzire menni, elég a tavaszi olimpiai selejtezőre gondolni: már csak ezért is lesz igazi csemege mondjuk a magyar-svéd mérkőzés. Biztos vagyok benne, hogy a kézilabdasport számára is igazi ünnep lesz a két debreceni csoportkör és a középdöntő pár napja.