Kiderült, miért költözött titokban külföldre Schell Judit

A Thália színház természetesen tudta és engedélyezte, hogy elmenjen egy hosszabb szünetre. A mediterrán életet több szempontból is tanulságosnak találta. Sokat gyakorolhatta az angol nyelvet és egyfajta útkeresésen is keresztülment. Mint mondta, szeretett volna kicsit visszatérni a „kezdőponthoz”. Szerette volna olyan emberek szemével is látni magát, akik nem a híres Schell Juditként ismerik őt.