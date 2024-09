Fotók Michael Schumacherről: hátborzongató részletek, vádat emeltek a zsarolók ellen

A vizsgálat végeztével vádat emeltek Németországban három férfi ellen, akik megzsarolták Michael Schumacher családját. A vádlottak – köztük a Schumi svájci villájában korábban évekig dolgozó, majd 2021-ben elbocsátott biztonsági alkalmazottjuk – 15 millió eurót (5,9 milliárd forint) követeltek, hogy ne hozzák nyilvánosságra az otthonában teljes titoktartás mellett ápolt világsztárról megszerzett fotóikat, videóikat, dokumentumaikat. Ezek ezres nagyságrendben kerültek a rossz kezekbe.

Schumacher fotóit, videóit lovasították meg és zsarolták velük eurómilliókra a családját Fotó: AFP

A 2013 végi, csaknem végzetes síbalesetben megsérült hétszeres Forma–1-világbajnok családjának korábbi alkalmazottja (egy 53 éves wülfratheri férfi) több százezer euróért adta át az ellopott privát felvételeket és adatokat tartalmazó fájlokat a későbbi tettesnek. Utóbbi, a szintén 53 éves wuppertali vádlott a merevlemez és az USB-tárolók birtokában nyáron fenyegette meg Corinna Schumacheréket: ha nem fizetnek neki, akkor az úgynevezett darkweben dobják őket (fekete)piacra.

🚔 Die #Erpresser der Familie #Schumacher – ein Vater und sein Sohn – sind keine unbeschriebenen Blätter: Türsteher Yilmaz T. etwa hat bereits 18 #Vorstrafen. #Erpressunghttps://t.co/G8VnXvkMl6 — L'essentiel DE (@lessentielde) July 3, 2024

A legfrissebb híradásokból kiderül: Schumiék emailben bizonyítékot kértek, miután már feljelentést tettek Svájcban, és a hatóságok egy telefonszám visszakövetésével jutottak a gazemberek nyomára.

Évekig börtönben maradhatnak Schumacher zsarolói

A levelezéshez használt visszakövethetetlen cím létrehozásával a zsaroló a 30 éves fiát bízta meg. Utóbbi bűnrészesként szintén súlyos büntetésre számíthat, de a legrosszabbul az apja járhat: egytől 15 évig terjedő börtönbüntetésre ítélhetik. Miután „csak” Schumacher zsarolásának kísérletéről volt szó, valószínűleg megússza a maximális tételnél kevesebbel. A zsaroláshoz használt anyagokat meglovasító egykori alkalmazott szintén sokáig rács mögött maradhat.

A család egyébként most attól is tarthat, hogy bármilyen diszkrét is lesz a bírósági eljárás, kiderülhet Michael Schumacher állapota – amit 11. éve gondosan titkolnak – a börtön lakói között.