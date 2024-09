Most biztos nagyot dobban Michael Schumacher szíve: eladják a kincsét

Elárverezik a minden idők egyik legszebb és leghíresebb Forma-1-es versenyautójának tartott Jordan 191-est, amivel Michael Schumacher 1991-ben, a Spában megrendezett Belga Nagydíjon berobbant a köztudatba.

Michael Schumacher az 1991-es Belg Nagydíjon Fotó: Getty Images

Nem tudni, hogy a 2013 végi, csaknem végzetes síbalesete óta ápolásra szoruló hétszeres világbajnok milyen állapotban van. Egy biztos: ha felfogja a környezetét és tudomást szerez erről az árverésről, megrohanhatják az emlékek. A Londonhoz közeli DK Engineering bocsátja most kalapács alá a Jordant, amiben Schumacher F1-karrierje villámrajtot vett. Az időmérőn zöldfülű beugróként (a lecsukott belga Bertrand Gachot helyére), számára ismeretlen pályán villantott nagyokat.

Schumacher berobbant vele a Forma-1-be

A szabadedzéseken, majd az időmérőn is jócskán felülmúlta rutinos csapattársát, Andrea de Cesarist. Abszolút kezdőként egyből a 7. rajthelyet szerezte meg (De Cesaris néggyel hátrébb indulhatott), és bár a futamon kuplunghiba miatt már az első kanyarban lerobbant Michael Schumacher versenyautója, a szezon hátralévő részére szerződtette a Benetton, ahol később az első két vb-címét is nyerte.

2021-ben (szinte napra pontosan 30 évvel később) egyébként a legenda fia, Mick Schumacher is vezette Spában apja egykori Jordanjét.

Eis os bastidores de quando Mick Schumacher pilotou a Jordan 191 do pai...pic.twitter.com/cpj7n33LBL — ⚙ Scuderia Milani ⚙ (@ScuderiaMilani) January 2, 2022

Most az eladó egyelőre nem árulta el a kikiáltási árat. Mindenesetre a híradások emlékeztetnek: tavaly egy másik hasonló Jordant – azt, amiben Schumi kezdte azt a versenyhétvégét, majd a hűtőfolyadék szivárgása miatt lecserélte a most árverésre kerülőre – 1,4 millió euróért (550 millió forint) vettek meg a Bonhamnél. Ugyanakkor ennek több mint a tízszeresét is kaszálták már Schumacher egy hajdani Ferrarijáért, a 2003-ban használt gépért 15 millió eurót (5,9 milliárd forint) fizettek tavalyelőtt.