"Nem vesztünk össze" - Babos Timi tisztázta a folyamatos pletykákat

Babos Tímea másfél éves szünet után teniszezett újra a múlt héten a francia Kristina Mladenovic oldalán, és megnyerték a dubaji tornát párosban. A magyar teniszező a viszonyukról is szót ejtett, mert sokáig tartotta magát a pletyka, hogy azért szakítottak páros partnerként a francia lánnyal, mert megromlott a viszonyuk.

Mladenovic és Babos újra együtt játszott Fotó: Zádor Péter

"Kikivel nem vesztünk össze, folyamatos kapcsolatban álltunk az elmúlt bő másfél évben is. Én többször pedzegettem neki, hogy játsszunk pár versenyt együtt, de valahogy soha nem úgy jött ki a lépés, egészen a dubaji torna nevezéséig. Ott aztán hamar előjöttek a régi jó beidegződések, és éreztük egymást, az ütések sebességét, irányát. Együtt gondolkodtunk szinte, így könnyebb volt cselekedni is. Régen éreztem ezt a párosaim során idén, pedig van erről az évről két tornagyőzelmem ezen kívül is."

A magyar teniszező elárulta, a következő Grand Slam-torna, a januári Australian Open kapcsán még nem döntöttek.

"Folyamatosan egyeztetünk Kikivel és a csapatával, meglátjuk. A mostani tornagyőzelem és a mutatott játék bizakodásra adhat okot. Közeledik az Australian Open páros nevezés határideje is, legkésőbb akkorra kiderül."