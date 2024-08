Orbán Willi modell lett New Yorkban

Orbán Willi mindig rendelkezésre áll: nem csak a pályán, de akár a New York-i Times Square-en is számíthattak rá. A német labdarúgó-élvonalban szereplő RB Leipzig magyar válogatott csapatkapitánya mutatta be a gárda új szezonra szánt, harmadik számú mezét.

Orbán Willi, az RB Leipzig magyar válogatott csapatkapitánya Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Orbán Willi két csapattársával, Benjamin Seskóval és El Chadaille Bitshiabuval New York szívében, a híres kínai negyedben (Chinatown) található gördeszkás boltnál állt modellt a rajongóknak szánt felvételekhez. Nem véletlenül: a dizájnja azzal a céllal született, hogy hidat teremtsen a labdarúgás és a modern utcai sportkultúra, a bréktánc, a gördeszka és a street art (utcai művészetek) között. Ezt szolgálja a lipcsei mezen az úgynevezett tape art (ragasztószalaggal, csomagolószalaggal készített alkotás) stílus.

Ahogy a korábban már bemutatott hazai és idegenbeli (első és második számú) mezek, úgy ez is közel 95 euróért (37 600 forint) kapható, de a profikéval azonos anyagból készítve ennél is jóval drágább (140 euró, azaz 55 400 forint).

Gulácsi Péterék vasárnap utaztak edzőtáborozni az Egyesült Államokba, ahol két angol csapattal, az Aston Villával és a Wolverhamtonnal mérkőznek meg a következő napokban.