"Még mindig nagyon bánt" - fontos bejelentést tett Orbán Willi a 2024-es évről

Random és valós évértékelésem: Rengeteg nagyszerű pillanatot okoztak a győzelmeink, de vannak olyan csúnya vereségeink - például a Manchester City ellen -, vagy a sérülésem, amely még mindig nagyon bánt. Ennek ellenére várom a következő évet, mert nagy kihívások várnak rám a Bundes Ligában és a Bajnokok Ligájában, valamint nyáron a németországi EB-n is. Én mindenre fel leszek készülve, és mint mindig, most is a legjobbat szeretném nyújtani