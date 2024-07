Szoboszlai szerelme nem kertel, ezt hozza ki belőle Dominik

"How he makes me feel" - írja a legfrissebb fotói mellé Buzsik Borka, magyarul "ahogy érzem magam tőle". A fényképről nem derül ki, de minden bizonnyal Szoboszlai Dominikra gondol, az ő társaságában érzi magát ennyire felszabadultnak, sugarzónak és boldognak. A fotó alapján az FC Liverpool labdarúgója mosolyra fakasztja, minden felhőtlen körülöttük. Az ifjú szerelmesek az utóbbi napokban az Amalfi-parton romantikáztak, onnan osztottak meg fotókat.

Szoboszlai Dominikről és Buzsik Borkáról először a Liverpool utolsó bajnoki meccsét követően készült fotó, amelyen a lány testvérei is láthatóak voltak.