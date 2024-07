2,7 millió egyetlen éjszaka: Szoboszlai Dominik egy vagyont költ romantikára, itt nyaral a barátnőjével

Szoboszlai Dominik megadja a módját a pihenésnek! Mivel a magyar válogatott búcsúzni kényszerült az Eb-ről, a nyári szünet most korábban kezdődött a csapatnak, így kihasználják ezt az időt a pihenésre. A Liverpool sztárja például Olaszországba utazott a barátnőjével, és talán mondanunk sem kell, hogy ez a nyaralás nem öt forintba került. Már csak azért sem, mert a szerelmesek az Amalfi-partot választották a romantikához, ahol amúgy is mélyen a zsebébe kell nyúlnia az embernek, főleg, ha a környék legdrágább szállodájában szeretne időt tölteni...

Szoboszlai Dominik nem sajnálja a pénzt a barátnőjére (Fotó: Bors)

Szoboszlai Dominik tejben-vajban füröszti Borkát

Kijelenthetjük, hogy Borka nem hétköznapi életet él Dominik mellett, hiszen ahogy említettük, Itália egyik legmenőbb hoteljében töltenek el pár napot. Ez a hotel persze nem csak menő, de méregdrága is, tekintve, hogy a Ravelloban található Palazzo Avinóról van szó. Itt a legolcsóbb szoba is közel 500 ezer forint egyetlen éjszakára, mondjuk nem véletlenül. Maga az épület egy 12. századi villa, amit a 90-es években alakítottak szállodává, az pedig csak mellékes, hogy olyan kilátás tárul elénk a szobákból, amiért érdemes felkelni minden nap. Persze ehhez párosul az a kényelem is, amit egy ötcsillagos hotel nyújt, főleg, ha kicsengetjük egy lakosztály árát. Nos, Dominik kicsengette, mind a 2,7 millió forintot éjszakánként. Azt persze nem tudjuk, hány napot töltenek ott a szerelmesek, azt viszont bátran kijelenthetjük, hogy a focista otthagy pár gurigát.

Borka minderről az Instagram-sztorijában számolt be, amiből kiderül, hogy hétfőn érkeztek, és egy jakuzzis, erkélyes lakosztályban pihenik ki az elmúlt időszakot. Persze nem csak a négy fal között töltik az idejüket: a minap Caprira is ellátogattak, ahol egy romantikus vacsorán vettek részt, miután felfedezték a szigetet. És először történt meg az is, hogy a fehérvári lány egy pillanatra megmutatta Dominikot is. Igaz csak egy villanásra, és csak a kezét...

Na de beszéljenek helyettünk most a képek!