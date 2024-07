Szoboszlai újra a fedélzeten, betelt a pohár a Liverpool szurkolóinál

Kedden alaposan megnőtt azon játékosok száma, akik a nyári szövet után újra edzésbe álltak a Liverpool focicsatánál. Szoboszlai Dominik mellett először találkozhatott az új szakmai stábbal többek között Mohamed Szalah, Andy Robertson, vagy éppen Endo Vataru. A drukkerek örülnek a régi, megszokott arcoknak, azonban úgy érzik, július közepén ideje lenne mozgolódni az átigazolási piacon. Rengeteg szurkoló továbbra sem érti, hogy miért a menedzser Arne Slot az egyetlen idei igazolás, s emiatt a holland szakember mellett új sportigazgatót, Richard Hughest teszik felelőssé.

Szoboszlai nem találkozott új arccal a játékoskeretben Fotó: John Powell

Korábban hallani lehetett többek között a spanyolokkal Európa-bajnoki címet szerző Nico Williams és Dani Olmo érkezéséről, a friss El-győztes holland Teum Koopmeinerst is csábította a csapat, azonban egyelőre senkit nem mutattak be, s jelenleg pletykák sincsenek új érkezőkről.

Mindekőzben az ősi rivális Manchester United már gőzerővel dolgozik az új embereken: érkezett a holland csatár Joshua Zirkzee, sőt, úgy tűnik, a Liverpool által is kiszemelt 19 éves francia védő, Yeno Loro is a Unitedet választja. Eközben kulcsemberek távozhatnak a Liverpooltól A csapatkapitány Virgil van Dijk az Eb-búcsú után beszélt arról, ezen a nyáron gondolkozni akar a liverpooli jövőjéről. Mohamed Szalah bármikor távozhat Szaúd-Arábiába, s a közönségkedvenc Trent Alexander-Arnoldot is kerülgeti a Real Madrid. Könnyen elképzelhető tehát, hogy ekkora sztárok nélkül focizik majd Szoboszlai Dominik a Liverpoolban.

A drukkerek azért sem értik a passzivitást, mert Richard Hughes sportigazgató előző munkahelyén, a Bournemouthnál zseniális üzleteket kötött, többek között ő szerződtette Kerkez Milost is.



