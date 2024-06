"Tök mindegy" - ezt gondolják a szurkolók Szoboszlaiékról

Ha csak az első forduló eredményeit nézzük, akkor akár legyinthetnénk is az esélyeinkre. A németek 5-1-re alázták meg Skóciát, mi 3-1-re kaptunk Svájctól. Ahhoz, hogy megmaradjanak reményeink a nyolcaddöntőre, a legrosszabb esetben is csak egy szoros vereség fér be ma este (18.00, M4 Sport). Utána persze Skóciát kellene legyőzni lehetőleg minél fölényesebben.

Egy egész ország szurkol ma nekik

A Bors a Facebook-oldalán arra kérte a drukkereket, tippeljék meg a szerda esti meccs végeredményét. A jóslatok vegyesek, van, aki 5-0-s magyar sikert jósol, de sokak szerint a találkozón nem szerzünk pontot.

Talán mindenki egyetért azzaé a hozzászólóval, aki az alapvető elvárást megfogalmazta szoboszlai Dominikékkal kapcsolatban:

Tök mindegy az eredmény, csak küzdjenek érte! Legyen akarat, futás, és emelt fővel veszítsenek, ne olyan lustán-flegmán-belesz*rva, mint a svájciak ellen.

Olyan vicces kedvű hozzászóló is van, aki már tudja a magyar receptet.

"Ha besöröznek előtte és az első félidőt lekesik a németek- akkor 2-1 a javukra"