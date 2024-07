Messi a Real Madridban? Az egész világ elájul az Eb felfedezettjétől

Ha a széles közvéleményt nézzük, akkor ezen az Európa-bajnokságon ismerhette meg a világ Arda Gülert. A török válogatott támadó középpályása csak jövőre lesz 20 éves, de már rá lehet bízni egy válogatottat is. Az Eb-n öt meccsen egy gólt szerzett, két gólpasszt adott, utóbbiból egy csodálatosat a hollandok elleni vesztes negyeddöntőben. A 2-1-es vereség és kiesés jól láthatóan megviselte Gülert, azonban tisztán látszik, övé a jövő.

Calhanoglu vigasztalja Gülert (balra) Fotó: Anadolu via AFP

Güler egyébként csapata egyik legjobbja volt Hollandia ellen, a gólpassza mellett több kiváló átadása volt, emellett szabadrúgásból a kapufát találta el. Nem csoda, hogy már most Lionel Messihez hasonlítják, vagy éppen a Real Madrid miatt Cristiano Ronaldóhoz.

A szakértők szerint a focista még mindig tovább fejlődhet.

Hogy ő lenne a török Messi? Ezzel várjunk még, hiszen csak egy kisfiú. De el fog jönni az az idő, amikor hozzá hasonlítjuk majd az utódokat, hogy "na tessék, itt az új Arda Güler"

- mondta a 19 éves játékosról Koray Palaz török fociedző.

Gülert tavaly nyáron a Manchester City is vitte volna, ő azonban a Real Madridot választotta. A spanyolok 20 millió eurót fizettek érte a Fenerbahce együttesének. A madridi klubban első szezonjában 12 meccsen hat gólig jutott. Ha azt nézzük, hogy a következő szezonban Vinícius Junior, Jude Bellingham mellett az érkező Kylian Mbappé is a Real támadáséirt felel, akkor kijelenthető, félelmetes lesz a Bajnokok Ligája-győztes Real idén nyártól is.