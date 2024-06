Nyerhet a németek ellen a magyar válogatott? Tippeltek a sztárok!

A magyar válogatott gőzerővel készül a szerdai, németek elleni mérkőzésre, hiszen a svájciaktól kapott vereség után most itt az idő a bizonyításra. Marco Rossi legénysége természetesen tisztában van azzal, hogy mi vár rájuk Stuttgartban, de kíváncsiak voltunk, hogy hazánk hírességei mit várnak a meccstől. Vajon nyerhet a válogatott a EB házigazda ellen?

Nyerhet a magyar válogatott a németek ellen? Fotó: Mirkó István/Magyar Nemzet

Jolly reménykedik a magyar válogatott sikerében

A népszerű énekes lelkes szurkolója a magyar válogatottnak, és a svájci zakó ellenére is kitart a csapat mellett. Szerinte egy 2:2-es végeredményben kiegyezhetnénk, hiszen így pontot is szerzünk, és megmutatjuk azt is, hogy nem kell alábecsülni a csapatot.

– Nagyon szeretném, hogy nyerjünk, de a svájci meccs után azért most mindenki óvatosabb a tippekkel. Németország egy erős csapat, mondjuk ennek ellenére is okoztunk nekik már meglepetéseket.

Én most a realitás talaján mozogva azt mondom, hogy x-elni fogunk, és behúzzuk az egy pontot. De ne legyen igazam! Jobban örülnék, ha csodát tenne ismét a válogatott!

– mondta lapunknak Jolly, aki nem véletlenül reménykedik ennyire, hiszen a skótok elleni mérkőzést élőben nézi majd Németországból.

Dávid Petra szerint a németek fognak győzni

A Házasság első látásra sztárja igaz nem követi annyira a focit, de az Eb-ről azért ő sem marad le. A svájciak elleni mérkőzést is a barátival nézte egy kerti partin, és valószínűleg a németek elleni rangadóba is belenéz majd. Bár, ő nem jósol annyira fényes eredményt Marco Rossi legénységének, mint Jolly, azért reménykedik, hogy a fiúk majd rácáfolnak.

Szerintem, 2-1 lesz a németeknek. Nem értek a focihoz annyira, de úgy gondolom, hogy ez egy reális eredmény lenne. Persze, az sem baj, ha nem lesz igazam

– fogalmazott Petra.

Csuti a döntetlenben hisz

Az üzletember él-hal a fociért, így nem kérdés, hogy a válogatott menetelését is figyelemmel követi. Bár most egy kicsit csalódott a korábbi vereség miatt, szerinte nem kell alábecsülni a fiúkat.

– Éveken keresztül el voltunk kényeztetve fantasztikus eredményekkel. Igen, most volt a védekezésben hiba, ezt megbosszulta Svájc. Ez most nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de a németek ellen az utóbbi időben nagyon jól ment a csapatnak. Nincs minden veszve! Ebből a csoportból azért négy ponttal tovább lehet jutni. Kell szerezni szerdán egy pontot, aztán a skótokat el kell verni, és négy ponttal várni a következő ellenfelet – mondta a Mokkában Csuti, aki egyébként 1-1-es eredményt vár a holnapi meccstől.