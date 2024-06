Bekötözték Szoboszlai sérült lábát, elbúcsúzott a fociválogatott Magyarországtól - Fotók

Milliók ereiben megfagyott a vér, amikor egy héttel a labdarúgó-Eb előtt sérülés miatt kellett lecserélni Szoboszlai Dominikot. A magyar válogatott a főpróbán 3-0-ra győzte le Izraelt, így az országtól az ideiglenes búcsú szépnek is mondható, ugyanakkor aggódni kellett Szoboszlai combja miatt. A játékos sérült testrészét be is fáslizták, így hagyta el a pályát.

Szoboszlai és az a bizonyos kötés Fotó: Mirkó István

A lefújás után a Liverpool játékosa igyekezett mindenkit megnyugtatni.

Üzenem a szurkolóknak, hogy ne aggódjanak. Jól leszek, jól leszek

- hangsúlyozta Dominik, akinek három éve sérülés miatt kellett kihagyni az Eb-t

A csapat hétfőn utazik Németroszágba, ahol szombaton kezdi a tornát Svájc ellen.

A képre kattintva megnézheted galériánkat a debreceni meccsről.