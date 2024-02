Szőke szépség hálószobájában videózták le Szoboszlai Dominik sálját

Nem túlzás állítani, idén a Liverpool focicsapata van a legjobb formában a világon. 2024-ben hét meccséből hatot megnyert a gárda, amely legutóbbi három meccsén összesen 13 gólt szerzett. A Vörösök Jürgen Klopp búcsúszezonjában éllovasként harcban állnak a bajnoki címért, döntőt játszanak a Ligakupában, s minden esélyük megvan az FA-kupában és az Európa-ligában is. Magyar szempontból óriási büszkeség, hogy ennek az együttesnek nem csak tagja, hanem alapembere is a magyar válogatott csapatkapitánya. Szoboszlai Dominik januári sérülése után gólpasszal és felnőtt karrierje első fejesgóljával tért vissza, tehát azt a formáját mutatja, amelyért nyár óta a Liverpool-drukkerek nagy kedvence.

Fotó: AFP

A drukkerek között is vannak olyanok, akik kitűnnek az átlagból. Az igazi "Liverpool-függők" élete csakis a csapatról és a kedvenc focistákról is. Egy angol hölgy, Tori Leigh már többször készített TikTok-videót Szoboszlairól, most a hálószobáját mutatta meg. Telis tele a Vörösök ereklyéivel, köztük egy Szoboszlai-sállal is.

A kis fiús hálószobám

- írta a videó mellé Tori.