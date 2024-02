Őrült harc lesz, Szoboszlai előre figyelmezteti legjobb barátját

Ha volt olyan, aki eddig kételkedett volna ebben, gőzerővel menetel a bajnoki cím felé a Liverpool focicsapata. A Vörösök Jürgen Klopp búcsúszezonjában képtelenek hibázni, vezetik a tabellát, döntőre készülnek a Ligakupában, s harcban állnak az FA-kupában, valamint az Európa-ligában is. Emellett úgy tűnik, a keret is van olyan jó, hogy egyetlen kiesés sem vágja földhöz a gárdát. Januárban hét meccsből hatot nyert meg úgy a csapat, hogy Szoboszlai Dominik mellett Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson is sérült volt, Mohamed Szalah és Endo Wataru pedig a válogatottjához csatlakozott a kontinentális tornákra.

Szoboszlai a harmadik találatát szerezte az angol bajnokságban / Fotó: Instagram/szoboszlaidominik

A Chelsea ellen 4-1-re megnyert bajnokin például jobb hátvéd poszton Conor Bradley robbant be. A 20 éves északír fiú gólt szerzett, két gólpasszt is adott – többek között Szoboszlai Dominik fejére is ő varázsolta a labdát.

Szoboszlai nem is győzte dicsérni ifjú társát, s egyben üzent barátjának, Trent Alexander-Arnoldnak.

Őrült harc lesz itt, Trent csak vigyázzon a helyére – mosolygott a meccs után a magyar labdarúgó.

Az persze mindenképpen jó, hogy mindenkinek megvan a helyettese, s tudunk rotálni az összeállításon. Így mindenki eleget pihenhet az erőltetett menetben.

Szoboszlai és társai vasárnap az Arsenal otthonában játszanak rangadót.