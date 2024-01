Ég és föld, Szoboszlaival akkorát javult a Liverpool, hogy arra senki sem számított

Nagyszerűen játszott a Liverpool hétfő este a Newcastle United ellen (4-2), az újabb győzelmével pedig megerősítette a helyét a tabella első helyén. Szoboszlai Dominik nyári érkezése óta nagyszerű formában játszik az angol topklub.

Szoboszlai Dominikkal a soraiban újra régi fényében tündököl a Liverpool Fotó: AFP

20 forduló elteltével a Liverpool 45 ponttal vezeti a Premier League-t, ami jelentős előrelépés tavalyhoz képest. Akkor szintén 20 bajnoki után 32 pontot sikerült begyűjteni, ami akkor a tabella hetedik helyére volt elég. A lőtt és a kapott gólok számában is javult a 19-szeres angol bajnok, az egy évvel ezelőtti 36 találat idén 43-ra emelkedett, a 25 kapott gól pedig 18-ra csökkent.

Szoboszlaiék a bajnokságban mindössze egy vereséget könyveltek el, még szeptember 30-án a Tottenham ellen, ott azonban két liverpooli futballistát állítottak ki, valamint egy szabályos gólt vettek el tőlük. Ezzel szemben tavaly ilyenkor már hat vereségnél tartott a Pool.

A kupasorozatokat figyelembe véve szintén előrelépés történt. Ugyan a Bajnokok Ligája helyett idén az Európa-liga jutott a sztárcsapatnak, a csoportot viszont tartalékos összeállítással is megnyerte és készülhet a nyolcaddöntőre. A Ligakupában tavaly a legjobb 16 között kiesett a Manchester City ellen, most azonban ott van az elődöntőben, ahol a Fulhammel mérkőzik meg. Az FA-kupa küzdelmeibe csak január 7-én kapcsolódik be, ahol rögtön rangadót vív, az Arsenal ellen kell továbbjutnia.

Ebből a nagyszerű szezonból pedig Szoboszlai is alaposan kiveszi a részét. A nyáron 70 millió euróért (26 milliárd forint) szerződtetett középpályás azonnal beverekedte magát a kezdőcsapatba, a bajnokságban mind a 20 találkozón játszott, ebből 19-szer az első perctől kezdve a pályán volt. A második helyen álló Aston Villa és a Sheffield United ellen talált be, emellett három gólpasszt osztott ki. A Ligakupa menetelésben szintén nagy szerepet játszik, ott a Leicester City és a West Ham United ellen lőtt egy-egy bombagólt. Nem véletlen, hogy értéke fél év alatt 50 millió euróról (19 milliárd forint) 75 millió euróra (28 milliárd forint) emelkedett.

A Liverpool a PL-ben legközelebb csupán január 21-én lép pályára, először a fent említett Arsenal elleni kupameccs következik, majd január 10-én jön a Fulham elleni Ligakupa-elődöntő odavágója.