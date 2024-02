Hasonlít rá? Neymar gyermekéről újabb fotó került elő

Rövidre sikerült szaúdi kalandja után szeretteivel töltődik és gyógyul súlyos sérülése és műtétje után Neymar Jr. A BL-győztes brazil labdarúgó jövőjéről még nem sokat lehet tudni, de látszólag most ez nem is köti le annyira a csatárt. A futballhoz jelenleg annyi köződése van, hogy napi szinten vitatkozik az őt túlsúylosnak csúfoló drukkerekkel.

Fotó: AFP

Neymar most az Instagram-oldalán mutatott be új fotót imádott kislányáról. A labdarúgója és párja, a 28 éves Bruna Biancardi közös gyermeke októberben született meg, most egy újabb fotó jelent meg a kis Mavie-ről. Neymarról leolvasható, hogy a mindene a négy hónapos kicsi.

Egyelőre tehát csak az a biztos, hogy Neymarnak Mavie a gyermeke. Egy magyar édesanya, Gáspár Gabriella jelenleg is azért harcol Brazíliában, hogy bebizonyítsa, 10 éves lányának a labdarúgó a vér szerinti apja. Az üggyel kapcsolatban a Bors a héten írt arról, hogy számos logikai bukfenc kérdőjelezi meg Gabriella történetének hitelességét.